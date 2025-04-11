Минюст России объявил «иноагентом» бывшего главу МИД Андрея Козырева

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». Ведомство включило в список Андрея Козырева — первого министра иностранных дел России (1990 — 1996 годы).

Минюст объяснил решение включить Козырева в список тем, что он распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике властей РФ, а также российской армии. «Выступал против на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ», — заявили в министерстве.

Также в реестр попали публицист Николай Эппле, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

Пересказ интервью Козырева на «Медузе»

«Сохранение КГБ стало первым гвоздем в гробу будущей демократии. Кощеево сердце осталось» Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев дал интервью Михаилу Зыгарю — о внутренней и внешней политике в 1990-е и нынешнем состоянии МИД РФ

Пересказ интервью Козырева на «Медузе»

«Сохранение КГБ стало первым гвоздем в гробу будущей демократии. Кощеево сердце осталось» Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев дал интервью Михаилу Зыгарю — о внутренней и внешней политике в 1990-е и нынешнем состоянии МИД РФ