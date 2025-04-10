Военный суд в Москве приговорил к 16 годам украинца, обвиненного в отправке посылок с бомбами российским военным

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинцу Вадиму Чалому, обвиненному в отправке посылок со взрывчаткой трем полковникам Минобороны России по заданию СБУ.

Чалого признали виновным в покушении на теракт и хранение взрывчатки и назначили ему 16 лет колонии строгого режима, сообщает «Медиазона». Первые три года срока он проведет в тюрьме. Подсудимому также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

По версии обвинения, 30-летний уроженец Киева Чалый искал работу на «Авито» и связался там с представителями Службы безопасности Украины. Он выполнил тестовые задания, после чего ему поручили отправить посылки с 900 граммами взрывчатки трем полковникам Минобороны РФ. За первые две ему пообещали выплатить по тысяче рублей, за последнюю — четыре тысячи рублей. Все три посылки так и не взорвались.

По словам одного из потерпевших, пишет «Медиазона», он получил посылку под видом подарка от сослуживцев, но, услышав внутри звуки телефона, вынес ее на балкон до приезда саперов.

В ходе судебного процесса Чалый признал вину и раскаялся, но, как отмечает ТАСС, потерпевшие не посчитали его извинения искренними.