В селе Махновка в Суджанском районе Курской области, куда в августе 2024 года вторглись украинские войска, обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как утверждает ведомство, украинские военные «не позднее марта 2025 года целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка», вследствие чего погибли мирные жители.

«При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения. Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову», — говорится в заявлении СК.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года, взяв под свой контроль десятки населенных пунктов. Минобороны РФ сумело почти целиком вытеснить ВСУ из региона спустя семь месяцев боевых действий, в марте 2025-го. Издание «7×7» установило имена и подтвердило гибель как минимум 30 мирных жителей Курской области после начала наступления ВСУ.

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