Российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Днепре. Ранены пять человек, один погиб

Военные РФ нанесли удар баллистической ракетой по гражданскому инфраструктурному объекту в городе Днепр, заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

На месте обстрела возник масштабный пожар. По словам чиновника, в результате удара погиб 42-летний местный житель. Еще пять человек ранены. Все они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что целью российского удара стал склад, на котором хранятся салфетки и памперсы. «Никаких „офицеров НАТО“ и „наемников“. Я лично говорил с собственником. Это — террор. Ничем неприкрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам», — пишет глава города в своем телеграм-канале.

Издание Forbes Ukraine сообщает, что под удар попало одно из предприятий корпорации «Биосфера», производящей товары для дома и личной гигиены. Эту информацию журналистам подтвердил владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко.