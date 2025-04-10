Девять многоквартирных домов в Николаеве получили повреждения в результате атаки российских беспилотников в ночь на 10 апреля, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

По его словам, также повреждены три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. По информации властей, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, возгорания быстро потушили.

В результате атаки в Николаеве ранены 10 человек, из них трое госпитализированы, сообщили в ГСЧС Украины.

Также под удар беспилотников попал Киев, сообщили в военной администрации. Всего в направлении города летели 30 БПЛА, из них 16 сбили, а остальные упали или покинули воздушное пространство. В результате атаки произошел пожар на территории склада в Голосеевском районе. Кроме того, в Дарницком районе разрушен частный дом, пострадали два человека.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы ПВО ночью сбили 85 из 145 российских дронов, запущенных по Украине в ночь на 10 апреля, а еще 49 беспилотников упали без негативных последствий.