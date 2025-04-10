500 самых богатых людей планеты за день увеличили общее состояние на рекордные 304 миллиарда долларов

Совокупное состояние миллиардеров, представленных в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, 9 апреля выросло на 304 миллиарда долларов после того, как фондовые рынки взлетели из-за решения Дональда Трампа приостановить введение пошлин в отношении ряда стран.

Это самый крупный однодневный прирост совокупного состояния в истории индекса, который агентство Bloomberg составляет с марта 2012 года. Состояние 500 богатейших людей мира, представленных в рейтинге, в среднем выросло на 3,5%.

В самом большом плюсе оказался самый богатый человек на планете, бизнесмен Илон Маск, чье состояние за день выросло на 36 миллиардов долларов. Следом идет глава Meta Марк Цукерберг, чье состояние увеличилось на 26 миллиардов. Состояние Дженсена Хуанга из Nvidia Corp. выросло на 15,5 миллиарда долларов.

В процентном отношении сильнее других заработал глава Carvana Эрнест Гарсия III, который увеличил свое состояние на 25% — на 1,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд однодневного прироста в 233 миллиарда долларов был установлен в марте 2022 года, после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл впервые за несколько лет повысил ставки, но заявил, что экономика остается устойчивой.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что приостанавливает на 90 дней введение ввозных пошлин на товары из многих стран мира, которые должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. После его заявления американский индекс S&P 500 показал самый значительный рост с 2008 года, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал крупнейший рост за 24 года. Индексы выросли после нескольких дней спада, начавшегося после заявления Трампа о введении пошлин.

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