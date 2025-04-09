В Telegram появился бот для маркировки каналов, зарегистрированных в Роскомнадзоре

В мессенджере Telegram появился бот, с помощью которого можно получить отметку на канал, владельцы которого зарегистрировались в реестре блогеров Роскомнадзора. Об этом рассказал депутат Госдумы, первым замглавы IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Каналы, прошедшие верификацию через бота, получают отметку А+.

«Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей — где размещаться. Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту», — написал Горелкин.

Как отмечает «Новая газета Европа», из пользовательского соглашения бота следует, что подготовка к его запуску велась как минимум с января 2025 года. Бот, согласно соглашению, передает «данные о канале, администраторах и владельцах канала, их номерах телефонов, номере заявки в программный комплекс Уполномоченного государственного органа».

Кто является владельцем бота, неизвестно, и какую роль в этом сыграло руководство Telegram, не сообщается. «При открытии бота отображается звездочка, которая говорит об официальном признании со стороны мессенджера», — обращает внимание «Новая газета Европа».

Согласно поправкам в закон «Об информации», которые вступили в силу 1 ноября 2024 года, до 1 января 2025 года владельцы всех телеграм-каналов или страниц в социальных сетях, на которые подписаны более 10 тысяч человек, были обязаны зарегистрироваться в специальном «реестре блогеров» Роскомнадзора. В случае неисполнения этого условия Роскомнадзор получил право заблокировать телеграм-канал или аккаунт в соцсети. Самих авторов могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.

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