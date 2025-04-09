Российские войска в ночь на 9 апреля атаковали беспилотниками Харьков, Днепр и Краматорск, сообщили главы областей и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Харькове удары пришлись главным образом на Основянский район, сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали два человека. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все удары были нанесены гражданским предприятиям в промышленной зоне, в числе которых были кондитерское производство, предприятие по изготовлению мелких бытовых вещей, по изготовлению лакокрасочных изделий и станции технического обслуживания. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, удары пришлись также на Киевский и Индустриальный районы.

В Днепре в результате атаки дронов пострадали 15 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Восемь пострадавших остаются в больницах, практически все в состоянии средней тяжести, добавил он.

В Краматорске Донецкой области, по словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, в результате ночной атаки пострадали три человека — по предварительной информации, это 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя женщина.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что российские войска атаковали территорию Украины 55 беспилотниками разных типов. 32 дрона было сбито, еще восемь — локационно потеряны.