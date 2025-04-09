Президент Эстонии утвердил закон, запрещающий гражданам России и Беларуси голосовать на местных выборах

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, который лишает права голоса на муниципальных выборах граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Соответствующие изменения внесли в Конституцию Эстонии, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание ( ) 9 апреля.

До внесения изменений в Конституцию в местных выборах могли участвовать граждане Эстонии и Евросоюза, а также иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или права на постоянное жительство, отмечает «Интерфакс».

Закон также лишает права голоса людей без гражданства, так называемых . Согласно поправкам, в последний раз они смогут принять участие в выборах 19 октября 2025 года, а в следующих выборах, в 2029-м, участвовать уже не смогут.

«Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, законно. Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — заявил президент Эстонии.

По его словам, депутаты рийгикогу (парламента) «приняли решение с очень серьезными последствиями… они вероятно, подумали о том, как защитить единство эстонского общества в будущем».

Парламент Эстонии большинством голосов принял закон, лишающий права голоса граждан третьих стран, на заседании 26 марта.

По данным МВД Эстонии, по состоянию на 1 ноября 2024 года в стране проживали 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 человек без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в Эстонии живет более 1,3 миллиона человек.

Выборы в собрания местных самоуправлений в Эстонии проходят раз в четыре года. Депутаты эстонского парламента считают, что за это время неграждане Эстонии смогут подать заявление на получение эстонского гражданства, чтобы участвовать в следующих местных выборах в качестве граждан.