Минобороны России заявило, что сбито более 160 украинских беспилотников. В Аксае эвакуировали дом, в Оренбургской области дроны атаковали военный аэродром

Минобороны России заявило, что в ночь на 9 апреля над регионами России было уничтожено и перехвачено более 160 украинских беспилотников.

Вначале ведомство сообщило об атаке 158 дронов, из которых 67 было перехвачено над Краснодарским краем, еще 29 — над Ростовской областью. Позже Минобороны также отчиталось о четырех беспилотниках, сбитых над Оренбургской областью и двух — над Нижегородской. Кроме этого, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Пензенскую, Саратовскую, Орловскую области; Ставропольский край, Северную Осетию и Крым.

В Аксае Ростовской области из-за атаки беспилотника эвакуировали жильцов всех 48 квартир дома на улице Платова, 74. Упавший дрон повис на бельевых веревках, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений конструкций дома нет. Атаки украинских беспилотников с вечера также были отражены в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области, добавил Слюсарь.

В Оренбургской области силы ПВО отразили атаку беспилотника на военный аэродром, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

В Северной Осетии беспилотники 15 украинских беспилотников было сбито в Моздокском районе, заявил глава республики Сергей Меняйло. Жертв и разрушений, по его словам, нет. Телеграм-канал Astra утверждает со ссылкой на местных жителей, что в Моздоке целью атаки был военный аэродром.

С вечера в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов — для обеспечения безопасности полетов. К 7 утра московского времени ограничения были сняты. На запасные аэродромы за это время ушли три самолета: один летевший во Владикавказ, один — в Волгоград и один — в Грозный.