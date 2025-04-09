Китай поднял пошлины на все товары из США до 84%

Министерство финансов Китая объявило о повышении пошлин на все товары, импортируемые из США, до 84%, сообщают «Би-би-си» и Bloomberg.

Новые пошлины вступят в силу 10 апреля. Они стали очередным ответом на пошлины, введенные Дональдом Трампом. Еще в марте Трамп установил для Китая пошлины в 20%. 2 апреля, в «день освобождения» Америки, как назвал его сам президент США, он ввел 34-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Пекин ответил тем же. Затем Трамп добавил к этому еще 50%, увеличив общий размер пошлин до 104%. Теперь Пекин повторил и этот шаг, тоже добавив 50% и доведя общий размер пошлин до 84%.

Также Китай объявил, что вводит экспортный контроль еще в отношении 12 американских компаний и добавил еще шесть американских компаний в свой список «ненадежных субъектов», которым в большинстве случаев запрещено вести бизнес в Китае или с китайскими компаниями.

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