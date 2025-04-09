«Пепел»: бывший замглавы Белгородской области, осужденный за взятку, подписал контракт с Минобороны, но отправился не на войну, а в отряд мобилизационного резерва

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, приговоренный к пяти годам колонии строгого режима за взятку, не отправился на войну в Украину, как он заявлял, выяснило белгородское издание «Пепел».

Несколько источников «Пепла» сообщили, что Полежаев числится в отряде мобилизационного резерва «БАРС». В январе бывший замгубернатора, пишет издание, посещал больницу в Белогороде, что может служить подтверждением того, что он не покинул регион.

При этом, по информации источников, и в «БАРСе» Полежаев служит только номинально, а на самом деле проводит время дома с семьей.

Полежаев был мэром Белгорода, а в 2019 году занял пост заместителя губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ.

Он, в частности, отвечал за восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после обстрелов со стороны Украины. Летом 2023 года Полежаева отправили в отставку из-за некачественных работ в этих населенных пунктах. Вскоре после отставки Полежаев был задержан по обвинению в получении взятки автомобилями на 17 миллионов рублей.

В августе 2024 года бывшего заместителя губернатора приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 миллионов рублей.

В последнем слове, пишет «Пепел», Полежаев заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и «готов пожертвовать жизнью».

В октябре 2024 года уголовное дело о взятке было приостановлено после ходатайства командира войсковой части, «в составе которой Полежаев будет воевать в Украине».