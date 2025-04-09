Бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» приговорили к восьми годам колонии по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Другому фигуранту дела — деловому партнеру Якубовского, основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk и бывшему сенатору от Амурской области — Павлу Масловскому назначили 13 с половиной лет колонии. Предпринимателю Светлане Безруковой назначили пять лет колонии.

Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Вину они не признали.

По версии следствия, обвиняемые входили в организованную группу, которая в период с 2011 по 2015 год похитила 125 миллионов долларов, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский, а также их деловой партнер Андрей Вдовин выступали соучредителями компании. Безрукова занимала должность гендиректора дочерней компании V.M.H.Y. — «ППФИН Регион».

В 2016 году, как утверждает следствие, выплаты процентов крупным заемщикам прекратились, так как платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены. Обвинение посчитало, что V.M.H.Y. не имела источников дохода, являясь, по сути, финансовой пирамидой.

Якубовский утверждал в суде, что не имел отношения к договорам займов, о которых идет речь в деле, и что остановка выплат инвесторам могла начаться из-за санкционного давления на Россию и валютных скачков 2014 года. Защита Масловского утверждала, что он вышел из V.M.H.Y. еще в 2011 году, так как занял должность сенатора от Амурской области.

Кирилл Якубовский в середине 1990-х годов занимал пост заместителя председателя правления Экспобанка. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». «Интерфакс» пишет, что в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% «Азбуки вкуса», своим партнерам — бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.