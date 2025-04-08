В Иркутской области запрет майнинга распространили на весь год. Раньше он действовал только с ноября по март

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит полный запрет майнинга цифровых валют на юге Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Документ, о котором идет речь, касается в основном так называемых «новых регионов» России, под которыми подразумеваются Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Однако один из его пунктов вносит изменения в постановление правительства от 23 декабря 2024 года, которое запрещало майнинг цифровой валюты в южных районах Иркутской области с ноября по март каждый год вплоть до 2031-го. Теперь, начиная с 7 апреля, майнинг там будет запрещен круглогодично — и по 15 марта 2031 года.

Кобзев заявил, что это решение «имеет ключевое значение для Иркутской области», которая, являясь одним из центров криптомайнинга в стране, сталкивается с серьезными проблемами, «связанными с излишне высокой нагрузкой майнинговой деятельности на региональную энергосистему».

По словам Кобзева, запрет на майнинг в осенне-зимний период, который начал действовать 1 января 2025 года, уже снизил нагрузку на энергосистему и позволил временно высвободить 320 МВт мощности, «что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов».

Сибирь стала центром для майнеров из-за более низких цен на электроэнергию. В конце марта Кобзев сам предлагал ограничить майнинг в южной части Иркутской области в течение круглого года, и, по данным «Коммерсанта», направлял письмо со своим предложением Владимиру Путину. Президент, как писал «Коммерсант», поставил визу «Рассмотреть и поддержать».