Умерла астроном Светлана Герасименко. Ее имя носит комета Чурюмова—Герасименко

В Душанбе в возрасте 80 лет умерла астроном Светлана Герасименко, сообщает институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

Вместе с Климом Чурюмовым в 1969 году она открыла комету 67Р, получившую название Чурюмова-Герасименко. Впоследствии на эту комету впервые в истории посадили космический аппарат.

Именем Светланы Герасименко также назван астероид (3945), открытый в 1982 году астрономом Николаем Черных.

Светлана Герасименко с моделью кометы Чурюмова-Герасименко, 12 ноября 2014 года DLR German Aerospace Center

Снимок кометы 67P/Чурюмова—Герасименко, сделанный 19 сентября 2014 года камерой космического аппарата «Розетта». Размер кометы: 4,1×3,2×1,3 километра (бо́льшая часть), 2,5×2,5×2,0 километра (меньшая часть). ESA

«Известие о безвременной кончине Светланы Герасименко было воспринято как большая утрата для таджикской науки и глубоко опечалило коллектив института. Мы выражаем соболезнования семье и близким и желаем им терпения», — говорится в заявлении академии наук.

Светлана Герасименко родилась в Киевской области в 1945 году. В 1968 году она поступила на астрономический факультет Киевского университета.

В сентябре 1969 года Герасименко вместе с сотрудником Астрономической обсерватории академии наук Украины Климом Чурюмовым отправилась в экспедицию в Алма-Ату для наблюдения за кометой 32P/Комас-Сола. На снимках 32P, сделанных Герасименко, астрономы обнаружили еще одну комету 67Р. Она была названа в их честь.

В 1973 году Герасименко была приглашена в Душанбе на работу научным сотрудником в институт астрофизики академии наук Таджикистана, где продолжала работать до своей смерти. В 2017 году Герасименко присудили госпремию Таджикистана в области науки и техники за открытие кометы Чурюмова-Герасименко.

В 2004 году Европейское космическое агентство выбрало комету Чурюмова-Герасименко для того, чтобы посадить на нее космический аппарат. В космос был запущен аппарат «Розетта» с другим зондом под названием «Филы» на борту. Первооткрыватели кометы присутствовали при запуске «Розетты» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Зонд достиг кометы через десять лет.

Клим Чурюмов умер в Украине в 2016 году. Ему было 79 лет.

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