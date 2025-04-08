Reuters: сотрудники DOGE используют ИИ для отслеживания сообщений госслужащих с критикой Трампа

Сотрудники Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска используют искусственный интеллект для слежки за сообщениями как минимум одного федерального агентства на предмет нелояльности к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, сотрудники DOGE используют для общения мессенджер Signal, «что потенциально нарушает правила ведения записей, так как сообщения [в этом мессенджере] могут исчезать через определенное время».

Reuters отмечает, что использование искусственного интеллекта и Signal «усиливает опасения» экспертов по кибербезопасности о том, что Маск и администрация Трампа могут использовать информацию, собранную с помощью ИИ, для «продвижения своих собственных интересов или преследования по политическим мотивам».

По информации Reuters, в Агентстве по охране окружающей среды представители Трампа сообщили некоторым сотрудникам, что команда Маска внедряет ИИ для мониторинга сообщений, враждебных по отношению к президенту США и главе DOGE.

Илон Маск — один из ключевых советников Дональда Трампа. Маск возглавил департамент государственной эффективности после того, как Трамп занял должность 47-го президента США.

DOGE призван повысить эффективность работы американского правительства, в том числе увольняя «неэффективных» чиновников. Департамент, начавший работу в январе, должен прекратить свою деятельность спустя полтора года. По подсчетам CNN на конец марта, за время работы DOGE из федеральных агентств уволили более 121 тысячи человек.