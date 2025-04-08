Композитор Алексей Рыбников через суд потребовал удалить свою музыку из стриминговых сервисов

Композитор Алексей Рыбников подал судебные иски к шести стриминговым сервисам — YouTube, Apple Music, «МТС Музыке», «Звуку», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыке».

Он требует защитить исключительные права на свои музыкальные произведения и удалить их с этих платформ, сообщает РИА Новости, ознакомившиеся с судебными документами. Речь идет о сотнях произведений, в том числе музыке к фильмам и мультфильмам, рок-операм, аудиокнигам и так далее.

До решения суда композитор попросил ограничить доступ к трекам, его прошение удовлетворили. Так, например, в «Яндекс Музыке» больше нет темы из телефильма «Тот самый Мюнхгаузен», в «Звуке» — песни «Бу-ра-ти-но!», во «ВКонтакте» — композиций из художественного фильма «Усатый нянь». Досудебное решение также исполнили также «МТС Музыка» и Apple Music. При этом неясно, ограничил ли доступ к песням YouTube, пишет РИА Новости.

Причина, по которой Рыбников попросил ограничить доступ к своим произведениям, не раскрывается.

На данный момент почти все иски композитора либо возвращены истцу, либо оставлены без движения из-за допущенных нарушений в документах, отмечает агентство.