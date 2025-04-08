Forbes: состояние Трампа уменьшилось на полмиллиарда долларов из-за введенных им пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 миллионов долларов из-за снижения стоимости его активов — как публичных компаний, так и частных холдингов, подсчитал Forbes.

Акции компаний Трампа, как и другие ценные бумаги, торгующиеся на американских биржах, подешевели из-за пошлин, введенных президентом США на импорт товаров почти из всех стран мира.

Котировки акций на биржах США снижались три торговые сессии подряд, реагируя на торговую войну, начатую Трампом, напоминает Forbes.

До того, как Трамп объявил о новых пошлинах, Forbes оценивал его состояние 4,7 миллиарда долларов. Эксперты издания учитывали как стоимость акций публичных компаний, так и частных холдингов.

После того, как котировки акций на биржах начали снижаться, только самый ценный актив Трампа — Trump Media and Technology Group — подешевел с 2,2 миллиарда долларов до 2 миллиардов долларов, подсчитал Forbes.

Примерно еще 90 миллионов долларов Трамп потерял за счет снижения цены его долей в коммерческой недвижимости, если предположить, что стоимость этих непубличных активов снизилась настолько же, насколько подешевели акции аналогичных компаний, представленных на бирже.

Также потеряли в цене доли Трампа в жилой недвижимости, курортах и индустрии развлечений, пишет Forbes. Снизилась и стоимость диверсифицированных облигаций и акций, принадлежащих президенту США. Кроме того, отмечает издание, Трамп потерял деньги и за счет падения курсов криптовалют, в которых, как предполагается, он хранил часть своих доходов. Эти активы Трампа, считает издание, потеряли в цене в общей сложности не менее 240 миллионов долларов.

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