Умер барабанщик Blondie Клем Берк

Американский музыкант, барабанщик рок-группы Blondie Клем Берк умер в возрасте 70 лет.

Как сообщается в соцсетях группы, у Берка было онкологическое заболевание.

Клем был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо своей музыкальности, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и за ее пределами. Его живой дух, заразительный энтузиазм и твердая трудовая этика тронули всех, кто имел честь знать его.

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Группу Blondie, которая считается одним из пионеров жанра нью-вейв в США, основали в 1974 году вокалистка Дебби Харри и гитарист Крис Стайн. Спустя год к ним присоединился барабанщик Клем Берк. Наряду с Харри и Стайном он принимал участие в записи всех альбомов Blondie и выступал в составе коллектива до самого последнего времени.

Помимо этого Клем Берк сотрудничал с группами Eurythmics и Ramones, Бобом Диланом, Игги Попом, Джоан Джетт, Питом Таунсендом, Бобом Гелдофом и многими другими музыкантами.

В рейтинге величайших барабанщиков всех времен, составленным журналом Rolling Stone, Клем Берк занимает 61-е место.

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