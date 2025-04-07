«Украинская правда»: Генштаб ВСУ не поддержал законопроект Минобороны о демобилизации, так как его принятие приведет к увольнению более 100 тысяч военных

Минобороны Украины подготовило законопроект об увольнении со службы и ротации бойцов во время военного положения, но его не поддержал Генштаб ВСУ, поэтому министерство не зарегистрировало его в парламенте. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на ответ Минобороны.

По данным издания, законопроектом предлагается разрешить возможность демобилизации через три года службы, но при условии, если военный участвовал в боевых действиях в течение 18 месяцев по совокупности.

В Генштабе ВСУ считают, что в случае реализации этого документа, одномоментно придется демобилизовать «значительное количество военнослужащих, что приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений».

Несколько источников «Украинской правды» в Верховной Раде заявили, что речь идет о 108 тысячах военнослужащих, среди которых 14 тысяч офицеров.

1 апреля член оборонного комитета Рады Федор Вениславский рассказал, что Минобороны Украины разработало механизм ротации, при котором после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях военный «имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев». Когда этот механизм вступит в силу, он не уточнил.

В 2024 году Верховная Рада рассматривала законопроект о мобилизации, который, в частности, предусматривал четкие сроки службы для военных. Однако норму о демобилизации из документа убрали.