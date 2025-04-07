У берегов Приморья нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подлодку

В заливе Петра Великого в Японском море нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны советскую подводную лодку типа , пишет издание VL.ru со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Представители флота рассказали, что в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота «М-49» и «М-63». Связь с «М-49» была потеряна 16 августа 1941 года. На ее борту был экипаж в составе 22 человек.

Поиск подлодок начался около 20 лет назад.

Установить местонахождение и тип обнаруженной подводной лодки удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов». Обследовав подлодку с помощью поисковых устройств и подводных телеуправляемых аппаратов, экипаж установил, что по размерам, форме и вооружению он соответствует параметрам субмарин типа «Малютка», заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Подводная лодка «М-49» была заложена в июле 1937 года, в январе 1939 года ее спустили на воду. В августе того же года она вошла в строй Тихоокеанского флота. В августе 1941 года «М-49» вышла на патрулирование в районе Владивостока.

В мае 2019 года на дне Финского залива исследователи обнаружили советскую подлодку времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». В октябре 1942 года она направлялась к острову Мощный в сопровождении конвоя, когда наступила плохая погода. Корабли укрылись в бухте, но Щ-302, не заметив сигналов, продолжила движение. Между 11 и 13 октября она подорвалась на мине. На борту подлодки находились 37 человек.