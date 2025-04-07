Бывшего совладельца национализированного Соликамского завода, миллиардера Петра Кондрашева объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск миллиардера, бывшего совладельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщает ТАСС. По какой статье УК разыскивают бизнесмена, в базе МВД не уточняется.

Тем временем телеграм-канал Baza утверждает, что на Кондрашева заочно завели два уголовных дела — по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Расследование может быть связано с акциями СМЗ, фигурантом дела также выступает другой бывший акционер завода Игорь Пестриков, пишет издание.

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государства 89,45% акций Соликамского магниевого завода, которыми владели мажоритарные акционеры предприятия — Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%). Позднее в 2024 году была национализирована 10,55%-ная доля акций СМЗ более чем 2 тысяч миноритариев, что стало первым подобным решением в истории современной России.