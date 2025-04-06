Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадали три человека

Утром 6 апреля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайными ситуациям (ГСЧС).

В Дарницком районе произошел пожар в нежилом здании, еще одно здание разрушено. В Оболонском районе пожар возник в мебельном цехе и на складе, частично разрушено пятиэтажное здание бизнес-центра.

В Соломенском районе произошло возгорание фасада здания склада.

Спасатели сообщили, что всего в результате обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что трое человек пострадали в Дарницком районе.