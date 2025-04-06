Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс».

Теперь на счету 39-летнего Овечкина 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. На счету Гретцки 894 шайбы. Россиянин стал лучшим снайпером в истории лиги.

После заброшенной шайбы игру с «Айлендерс» прервали для чествования Овечкина. На лед вышли его жена и дети, а также мать Татьяна Овечкина и Уэйн Гретцки.

Gotta See It: Alex Ovechkin Scores 895th Goal To Break Wayne Gretzkyʼs Record SPORTSNET

Для Овечкина это 20-й сезон в НХЛ, он дебютировал в лиге в сезоне 2005/06. Всю карьеру в НХЛ он провел за «Вашингтон Кэпиталз». Гретцки отыграл в НХЛ 20 сезонов и выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».