Живущим в США украинцам прислали письма с требованием покинуть страну. Министерство внутренней безопасности заявило об ошибке

Граждане Украины, которые находятся в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ, получили письма с требованием покинуть страну, сообщает Reuters и Politico.

В письмах, направленных по электронной почте от имени Погранично-таможенной службы США, говорилось, что статус украинцев, находящихся в США, пересмотрен и у них больше нет законного права находиться в стране. Сколько человек получили такие письма, точно неизвестно.

В министерстве внутренней безопасности США, подразделением которого является Погранично-таможенная служба, заверили, что речь идет об ошибке.

Ни у одного украинца, находящегося в США в рамках гуманитарных программ, статус не изменился, подчеркнули представители министерства. Сами программы, в рамках которых США после начала полномасштабной войны приняли 240 тысяч украинцев, продолжают действовать, заявили они.

В начале марта Reuters со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить легального статуса около 240 тысяч украинских беженцев, отменив гуманитарные программы. Решение, рассказали тогда источники Reuters, ожидается в апреле. Официально администрация Трампа назвала эти сообщения «фейками». При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт добавила, что «на данный момент решение не принято».

Читайте также

«Вся моя семья здесь. Я не смогу пережить вторую иммиграцию» Трамп может лишить сотни тысяч украинских беженцев в США легального статуса. «Медуза» поговорила с некоторыми из них

Читайте также

«Вся моя семья здесь. Я не смогу пережить вторую иммиграцию» Трамп может лишить сотни тысяч украинских беженцев в США легального статуса. «Медуза» поговорила с некоторыми из них