Александр Овечкин повторил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру — 894 заброшенные шайбы. Сам Гретцки присутствовал на матче и после лично поздравил Овечкина.

Уэйн Гретцки (крайний слева) с женой и сыном поздравляют Александра Овечкина Sophia Price / NHLI / Getty Images

В матче с «Чикаго Блэкхокc», который «Вашингтон» в итоге выиграл со счетом 5:3, Овечкин забил два гола. У Овечкина был шанс забить и третий раз, но он, как пишут американские спортивные СМИ, не стал бросать по пустым воротам, когда «Чикаго» снимали вратаря.

Александр Овечкин (в центре) после того, как забил 894-ю шайбу в НХЛ John McDonnell for The Washington Post / Getty Images

Следующий матч команды Овечкина, в котором он может побить рекорд Уэйна Гретцки, называвшийся «вечным», назначен на 6 апреля. «Вашингтон Кэпиталс» будут играть с «Нью-Йорк Айлендерс»

Гретцки забил 894 гола в 1487 играх регулярного сезона НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», прежде чем уйти в 1999 году. Овечкину для того, чтобы забить 894 гола, потребовалось на один матч меньше.

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