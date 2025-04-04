В 2024 году 6,5 миллиона россиян впервые взяли микрозаймы. Это рекорд

За 2024 год число уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилось на 24%, на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона человек. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков, передает РБК.

«Это дедублицированные, уникальные граждане, то есть людей очень-очень много», — сказал Кочетков, отметив, что эти данные предварительные.

По расчетам ЦБ, примерно треть новых клиентов — два миллиона граждан — привлекли компании, которые выдают займы «до зарплаты» и работают в онлайне. «Два миллиона человек, с нашей точки зрения, — это те люди, которые берут займы по максимально возможной на нашем рынке процентной ставке», — отметил Кочетков.

Еще 1,8 миллиона заемщиков привлекли маркетплейсы.

«Но если честно, не будем называть компанию, но это вообще один маркетплейс, который привлек такое количество граждан на наш рынок», — подчеркнул глава департамента ЦБ. РБК отмечает, что из российских маркетплейсов только Ozon имеет в своей группе микрофинансовую организацию.

Пятая часть новых клиентов микрофинансовых организаций (1,3 миллиона граждан) в 2024 году оформила POS-займы, то есть ссуды на покупку товаров.

Согласно обзору Банка России, в 2024 году задолженность россиян по займам в микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась на 45%, до 523 миллиардов рублей. ЦБ связывает такой рост рынка с «повышенным потребительским спросом», в том числе с «увеличением числа заемщиков, оформивших заем на покупку товаров на платформах крупных маркетплейсов».