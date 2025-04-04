«Трамп не собирается попадать в ловушку бесконечных переговоров». Рубио заявил, что готовность России к миру станет понятна в течение нескольких недель

Президент США Дональд Трамп не собирается «попадать в ловушку бесконечных переговоров» с Россией по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после саммита министров иностранных дел стран НАТО, передает The Guardian.

По его мнению, Вашингтон «довольно скоро узнает», тянет ли Россия время в переговорах по поводу мирного соглашения.

«Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Я надеюсь, что это так. Для мира было бы хорошо, если бы эта война закончилась. Но, очевидно, мы должны проверить это предположение», — сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что Украина «продемонстрировала готовность» к переговорам.

Русские знают нашу позицию в отношении желания положить конец войне, и из их ответов мы очень скоро узнаем, серьезно ли они настроены на достижение реального мира или придерживаются тактики затягивания. Если это тактика затягивания, то президент в этом не заинтересован. Если это затягивает дело, президент Трамп не собирается попадать в ловушку бесконечных переговоров.

1 апреля Fox News со ссылкой на источник писал, что Дональд Трамп считает, что российские власти затягивают переговоры о прекращении огня в Украине. Из-за этого американский президент «разочарован» в президенте России Владимире Путине. По информации телеканала, в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту», который перевозит нефть в обход ограничений.