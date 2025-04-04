В Харькове в результате атаки российских дронов погибли пять человек, более 30 пострадали. Минобороны РФ отчиталось о 107 сбитых украинских беспилотниках

Обновление: Число погибших от удара беспилотников по Харькову увеличилось до пяти человек, сообщил глава области Олег Синегубов. Пострадали, по последним данным, получили 32 человека.

Войска РФ в ночь на 4 апреля атаковали Украину беспилотниками. Удары, в частности, были нанесены по Киевской области и Харькову.

В Киевской области в Броварском районе, сообщило ГСЧС Украины, дроны попали по парковке и автосалону, повредив около 30 автомобилей. Пострадали два человека.

В Харькове ударные дроны вечером 3 апреля повредили жилые дома в Новобаварском районе, сообщил глава города Игорь Терехов.

Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили по Украине 78 беспилотников, 42 из них удалось сбить.

Российское Минобороны удары по Украине пока не прокомментировало, но сообщило, что в ночь на 4 апреля над территорией РФ было уничтожено 107 дронов, в том числе 34 беспилотника над Курской областью и 30 беспилотников над Орловском.

Военное ведомство также заявило о трех дронах сбитых в Московском регионе. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на работу.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.