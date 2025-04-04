Одному из самых известных стендаперов Великобритании Расселу Брэнду предъявили обвинения в изнасиловании

Прокуратура Великобритании предъявила официальные обвинения в преступлениях сексуализированного характера актеру и комику Расселу Брэнду, сообщает «Би-би-си».

Среди предъявленных обвинений — изнасилование и домогательства. Они касаются его отношений с четырьмя женщинами и охватывают период с 1999 по 2005 год.

Брэнду было предписано явиться в суд 2 мая. Предположительно, сейчас он находится в США. Как отмечает «Би-би-си», в подобных случаях прокуратура обычно сначала пытается договориться с обвиняемым о добровольном возвращении в страну, а в случае отказа сотрудничать запрашивает экстрадицию.

49-летний Рассел Брэнд — один из наиболее известных стендап-комиков и телеведущих в Великобритании. Он также исполнил несколько ролей в фильмах и ситкомах. «Би-би-си» пишет, что Брэнд «заметно повлиял» на всю британскую поп-культуру.

Полиция начала следствие против Брэнда в 2023 году после выхода журналистского расследования, которое провели The Times и Channel 4. Сам Брэнд отрицает обвинения.