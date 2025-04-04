Минюст России объявил «иноагентом» кинокритика Екатерину Барабаш, задержанную по делу о распространении «фейков» про армию

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов» и внес в него четверых человек.

В реестр Минюста попали:

кинокритик Екатерина Барабаш;

блогер и стример Алексей Губанов (JesusAVGN);

телеведущий, публицист и соучредитель движения «Европейский Петербург» Алексей Лушников;

музыкант Святослав (Слава) Толстой, живущий в Бостоне.

Также в реестр «иноагентов» внесено издание «Гласная», которое описывает себя как «социальный журналистский проект, направленный на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе».

В конце февраля Екатерину Барабаш задержали по подозрению в распространении «фейков» про армию из-за нескольких постов в фейсбуке. Суд отправил ее под домашний арест до 25 апреля.

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