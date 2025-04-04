Минюст России объявил «иноагентом» кинокритика Екатерину Барабаш, задержанную по делу о распространении «фейков» про армию
Источник: Минюст России
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов» и внес в него четверых человек.
В реестр Минюста попали:
- кинокритик Екатерина Барабаш;
- блогер и стример Алексей Губанов (JesusAVGN);
- телеведущий, публицист и соучредитель движения «Европейский Петербург» Алексей Лушников;
- музыкант Святослав (Слава) Толстой, живущий в Бостоне.
Также в реестр «иноагентов» внесено издание «Гласная», которое описывает себя как «социальный журналистский проект, направленный на преодоление стереотипов и продвижение гендерного равноправия в российском обществе».
В конце февраля Екатерину Барабаш задержали по подозрению в распространении «фейков» про армию из-за нескольких постов в фейсбуке. Суд отправил ее под домашний арест до 25 апреля.