Военный суд утвердил приговор Алексею Горинову по делу об «оправдании терроризма». На апелляции Горинова лишили последнего слова

Апелляционный военный суд во Власихе оставил без изменения приговор бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по делу об «оправдании терроризма», сообщает «Медиазона». По совокупности двух приговоров он проведет в заключении еще пять лет.

В июле 2022 года Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ. Поводом для дела стало его выступление на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, во время которого он среди прочего предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Срок, назначенный Горинову, стал одним из самых больших по делам о «фейках» про армию. Осенью 2023 года стало известно, что против Горинова возбудили дело об «оправдании терроризма» — он сообщил об этом в письме, находясь в ШИЗО. Поводом для дела стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. Адвокаты политика заявляли, что дело построено на провокации: к нему в палату пришли заключенные со скрытыми микрофонами, одного из которых инструктировал сотрудник ФСИН. В ноябре 2024-го бывшего депутата приговорили по этому делу к трем годам лишения свободы. По совокупности приговоров Горинов должен провести в колонии еще пять лет. При этом режим содержания ему заменили на строгий. В марте 2025-го Росфинмониторинг внес политзаключенного в список «террористов и экстремистов».

На апелляции 63-летний Горинов присутствовал по видеосвязи. В ходе прений политик пытался выступить с последним словом, в котором он в очередной раз заявил о своей антивоенной позиции.

Как отмечают журналисты, из-за плохой связи речь Горинова было почти невозможно разобрать. Среди прочего он говорил о «бессмысленном захвате и присоединении чужих территорий», а также «циничной схеме морального растления искушением убийства себе подобных или соучастия в убийстве ради денег», пишет «Медиазона».

Судья несколько раз прерывал политика, заявляя, что его выступление «не имеет отношения к делу», а также «может послужить основанием для привлечения» к уголовной ответственности. В итоге суд лишил Горинова возможности закончить свою речь.

Как обращают внимание «Важные истории», ранее Верховный суд РФ неоднократно отмечал, что судьи не должны мешать выступлению подсудимых с последним словом, и лишение права на выражение своего мнения трактуется как нарушение уголовно-процессуального закона и влечет за собой отмену приговора.

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