В МГУ запустили курс Александра Дугина о «вестернологии»

На факультете политологии МГУ запустили курс «Введение в вестернологию. Политический аспект», лекцию на нем прочитал философ-евразиец и политолог . Об этом сообщила пресс-служба факультета.

Лекция прошла еще 31 марта. О том, что Дугин разработал курс «вестернологии», было известно еще в октябре 2024 года.

По словам Дугина, вестернология — «это помещение западной традиции в исторический контекст, наряду с другими цивилизациями». «Любая цивилизация считает, что ее особенное — это всеобщее. Так поступает не только Запад, но и Китай, Индия, исламский мир. Но только Запад додумался поставить знак равенства между собой и человечеством», — приводит его слова пресс-служба МГУ.

Ранее он отмечал, что в России есть востоковеды, но нет «западоведов». По мнению Дугина, это связано с тем, что в России «привыкли считать Восток объектом, а вот Запад — субъектом», и стремятся «смотреть на все его глазами, принимая его методы, критерии и учения как нечто универсальное и общеобязательное». Дугин называл такую установку «ущербной».

«Поэтому западоведение сегодня необходимо. Может быть, термин „вестернология“ более благозвучен. Но смысл тот же. Мы должны изучать Запад как объект. Симметрично Востоку. А субъектом должны быть мы сами. Русским субъектом. И познание России и всего русского — это самопознание. Тогда как познание Запада и Востока — это познание Другого, значимого, но все же всегда Другого. И ничего догоняющего», — говорил Дугин.

С 2024 года Александр Дугин руководит Высшей политической школой имени Ивана Ильина при РГГУ. Против создания школы выступала часть студентов вуза. Они отмечали, что Ильин симпатизировал итальянским фашистам и немецким национал-социалистам. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков направлял запрос в РГГУ с просьбой переименовать школу. Он отмечал, что «факты из биографии и творчества И.А. Ильина подтверждают его крайне правые взгляды и откровенно профашистскую ориентацию». Тогдашний ректор РГГУ Александр Безбородов отказался переименовывать школу. Он отмечал, что «глубочайший патриотизм» Ильина и его любовь к Родине «особо отмечены» президентом РФ Владимиром Путиным.

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