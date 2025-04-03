Трамп ввел пошлины для необитаемых островов с пингвинами и тюленями

Пошлины, объявленные 2 апреля президентом США Дональдом Трампом, распространяются на необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в Индийском океане. Об этом пишет издание Axios. Размер американских пошлин в отношении островов составит 10%.

Острова Херд и Макдональд не являются государствами и принадлежат Австралии, против которой также введены пошлины в размере 10%. Для посещения островов необходимо специальное разрешение.

В 1997 году острова Херд и Макдональд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отмечает Axios, эта территория «кишит» колониями тюленей, пингвинов и других птиц.

Представитель Белого дома сказал Axios, что пошлины в отношении островов были введены из-за того, что они являются частью австралийской территории.

The Guardian отмечает, что острова Херд и Макдональд — «одни из самых отдаленных мест на земле, путь до них займет две недели на лодке». Считается, что последний визит людей на них был почти 10 лет назад.

Издание пишет, что согласно данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали с островов продукцию на 1,4 миллиона долларов, почти весь импорт составляли «машины и электротовары». Что это за товары, неизвестно.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля, что вводит пошлины на товары из других стран. В список стран, в отношении которых они вводятся, попали Китай, Великобритания, Япония, Тайвань и многие другие. Трамп заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию».