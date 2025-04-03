Суд в Томске назначил обязательные работы риэлтору из-за интервью, в котором она советовала выйти замуж за участника войны и купить квартиру на «гробовые»

Октябрьский районный суд Томска назначил 80 часов обязательных работ риэлтору Марине Орловой из-за интервью, в котором она назвала «бизнес-планом» покупку недвижимости на компенсацию за гибель участника вторжения в Украину.

Блогеру Дарье Черданцевой, которая записала и опубликовала интервью с Орловой, суд назначил 85 часов обязательных работ. Орлову и Черданцеву признали виновными по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП).

Административный протокол составили после того, как отрывок из интервью риэлтора стал вирусным в соцсетях. На видео Черданцева спрашивает Орлову, как купить квартиру, если ей уже за 30 лет. Риэлтор в ответ советует выйти замуж за участника войны в Украине, а после его гибели получить выплату в восемь миллионов рублей и купить квартиру. По словам Орловой, у нее были такие клиентки.

Участницы интервью подверглись массовой критике, в том числе от Z-каналов. 1 апреля Орлова извинилась за свои слова. Она объяснила высказывания «черным юмором» и «шуткой между подружками». По словам риэлтора, она не думала, что подруга опубликует этот фрагмент беседы.

3 апреля МВД по Томской области опубликовало еще одно видео с извинениями Орловой и Черданцевой. В ведомстве также призвали «не поддаваться на провокации, цель которых — извлечение прибыли за счет манипуляций с чувствами семей участников ».