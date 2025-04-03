Суд признал Бориса Надеждина банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина, сообщает RTVi, удовлетворив требование Агентства по страхованию вкладов, выступающего от имени лишенного лицензии Росэнергобанка.

В отношении политика открыта процедура реструктуризации долгов, общая сумма которых оценивается в 77,4 миллиона рублей.

«Есть такая фраза: „По форме — правильно, а по сути — издевательство“ […]. Если говорить по сути дела […] — как такое вообще возможно, когда в 2017 году банк как бы „закончился“, в котором я кредит брал, а сейчас внезапно „вспомнили“», — сказал сам Надеждин.

По утверждению политика, «это было просто финансирование избирательной кампании, которое спонсор попросил оформить как кредит». «А потом банк лопнул, и на его развалинах АСВ нашло расписку. Ну и, соответственно, спустя семь лет после того, как они нашли расписку, они ее предъявили в суд. При этом накрутив совершенно безумных процентов», — заявил Надеждин.

Политик не уточнил, о какой предвыборной кампании и о какой первоначальной сумме идет речь. Росэнергобанк лишился лицензии в 2017 году. Надеждин в середине десятых годов много раз участвовал в различных выборах.

В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ. Он был единственным кандидатом с антивоенной позицией. В поддержку выдвижения Надеждина была развернута широкая кампания, у мест сбора подписей были очереди. ЦИК не допустил его до выборов, сославшись на высокий процент брака подписей.