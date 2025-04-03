Суд оправдал режиссера Григория Береснева из Тольятти, осужденного из‑за читки пьесы «Дворовая девчонка» с подростками. Его пытались обвинить в сексуализированном насилии

Самарский областной суд отменил приговор по уголовному делу режиссера Григория Береснева из Тольятти, которого обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК) из-за читки пьесы с подростками, сообщили в суде «Медиазоне».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отмечает, что Самарский областной суд «полностью оправдал режиссера», и теперь он имеет право на реабилитацию.

В конце 2024 года суд в Тольятти признал режиссера виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, но дело прекратили из-за истечения срока давности. Защита оспорила решение суда, чтобы добиться полной реабилитации.

Изначально Береснева обвиняли по четыре статьям: помимо неисполнения обязанностей по воспитанию, ему вменяли совершение развратных действий в отношении детей, насильственные действия сексуального характера против них и распространение порнографии. Потерпевшими по делу проходили шесть девочек и их мамы. Режиссеру грозило 25 лет лишения свободы. В итоге прокуратура отказалась от трех обвинений, не обнаружив состава преступления.

Дело в отношении Береснева завели после того, как он решил поставить в детской театральной студии в Тольятти пьесу британского драматурга Ребекки Причард о неблагополучных девочках-подростках. По его словам, к постановке адаптированную версию — без ругательств и откровенных сцен. При этом, как сообщали местные СМИ, спектакль в разное время шел в разных городах России под разными названиями.

После первой читки дети рассказали родителям, что делали в студии. Одна из мам нашла в интернете оригинал пьесы, прочитала ее и написала жалобу в прокуратуру. «Перед тем как идти в прокуратуру, мама со мной встретилась. Однако понимания мы между собой не нашли. Мама требовала, чтобы меня уволили. И да, меня уволили. Но машина к тому моменту завертелась. Эксперт Приволжского окружного бюро информационной аналитики и экспертиз пришел к выводу, что в пьесе есть „материал порнографического характера с изображением несовершеннолетних“. И нашел признаки других преступлений», — рассказывал режиссер.

Береснев отправили под домашний арест. Адвокат Сергей Хальченко рассказывал, что потерпевшие во время суда «просили оставить Григория в покое». В итога защита добилась проведения независимых экспертиз, которые пришли к выводу, что в пьесе нет признаков порнографии, а из потерпевших «никто травмирован не был». В защиту режиссера также выступила автор оригинальной пьесы Ребекка Причард.