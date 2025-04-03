Под завалами дома в Мьянме обнаружили тело учителя из России
Спасатели в Мьянме извлекли тело россиянина из-под завалов в городе Мандалай, пострадавшем из-за землетрясения, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на медицинских работников.
По их словам, вместе с россиянином нашли его паспорт. «Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС отметил, что россиянин работал учителем. Как утверждает телеграм-канал Shot, связанный с Life, это учитель математики Михаил Казанцев, который работал в частной школе HCIS. По информации Shot, тело россиянина обнаружили под завалами многоэтажного дома.
По данным на утро 3 апреля, в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 3085 человек, ранения получили 4714 человек. Без вести пропал 341 человек.