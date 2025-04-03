Латвия будет требовать от россиян с визами и ВНЖ других стран ЕС сообщать о цели визита при каждом въезде в страну

Сейм Латвии принял закон, требующий от граждан стран, не входящих в ЕС, НАТО и , предоставлять детальную информацию о цели визита перед каждым въездом в страну.

Как пишет LSM, от этого будут освобождены только те въезжающие, у которых есть виза или вид на жительство, выданные Латвией (а не любой страной ЕС).

Среди информации, которую будут запрашивать — цель поездки, продолжительность, место пребывания и маршрут. Также надо будет предоставить информацию о бывшей и нынешней работе (своей и ближайших родственников) в государственных органах и силовых структурах и о службе в армии.

В Сейме при обсуждении закона не скрывали, что в первую очередь он направлен против граждан РФ и Беларуси. Норма заработает с 1 сентября, за нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Полный текст закона еще не опубликован. Остается неясным, будет ли необходимо предоставлять данные только при въезде через или и при въезде из других стран ЕС.

Политика властей Латвии по отношению к гражданам России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения РФ — одна из наиболее жестких в ЕС. Латвия прекратила выдачу краткосрочных туристических виз, сократила основания для получения видов на жительство, ограничила въезд на свою территорию из-за пределов Шенгенской зоны, а также возможность покупки недвижимости в стране.