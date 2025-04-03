Генпрокуратура РФ объявила «нежелательными» фонды Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» в России деятельность американского и британского фондов музыканта Элтона Джона по борьбе со СПИДом — Elton John AIDS Foundation.

Фонды были учреждены музыкантом в 1992 и 1993 года в США и Великобритании соответственно.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что цель деятельности фондов — оказание поддержки общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп, «а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами».

«Но в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, . К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — утверждают в Генпрокуратуре.

По версии ведомства, в России британский фонд «плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов».

На сайте Elton John AIDS Foundation говорится, что фонд стремится преодолеть «предубеждения, дискриминацию и пренебрежение в отношении людей с ВИЧ и ЛГБТК+», так как это «мешает нам положить конец СПИДу для всех». С 1992 года фонд собрал более 600 миллионов долларов для поддержки свыше 3100 проектов в 95 странах мира, направленных на расширение доступа к здравоохранению и борьбу со СПИДом.