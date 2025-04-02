Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми в Румынии

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии, в рамках которого расследуется деятельность предполагаемой преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми.

Дело ведется с 2022 года. По версии прокуратуры, преступная группа вербовала молодых девушек (в том числе, несовершеннолетних) якобы для работы моделями, а в действительности их подвергали сексуализированной эксплуатации «с применением психологического принуждения».

Ван Дамм стал фигурантом дела после того, как одна из предполагаемых жертв насилия, которой сейчас 26 лет, 31 марта подала против него заявление. По ее словам, 10 лет назад в Каннах ее и четверых других девушек «отдали» актеру.

Ван Дамма подозревают в преступлениях по трем пунктам — использовании услуг эксплуатируемого лица, участии в преступном сообществе и торговли людьми. Его представители не дают комментариев.

В 2022 году прокуратура Бельгии начала расследование против Ван Дамма после жалобы некой женщины, которая утверждала, что актер пытался принудить ее к сексу в одном из баров в Брюсселе. Ван Дамм обвинения отверг, о дальнейшем ходе дела не сообщалось.