В Таганроге при атаке украинских дронов поврежден жилой дом. В городе ввели режим ЧС

Таганрог вечером 1 апреля атаковали украинские беспилотники, поврежден как минимум один жилой многоквартирный дом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, объявил Слюсарь. По его словам, в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 после атаки начался пожар, оттуда эвакуировали 85 жителей. Также пожар начался возле семиэтажного дома на улице Ленина, 147. Кроме того, упавший беспилотник обнаружен также по адресу переулок 1-й Новый, 26, добавил Слюсарь.

К медикам с легкими ранениями, как заявил врио губернатора, обратились два человека, у них ожоги и порезы.

Один из местных телеграм-каналов также уточняет, что дронов было как минимум три. По словам жильцов, беспилотник, атаковавший дом на улице Лизы Чайкиной, был начинен шрапнелью. Система оповещения не сработала, жители массово жаловались на отсутствие сирен, пишет телеграм-канал.

Украинские беспилотники в ночь на 2 апреля также атаковали Курск, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. В результате атаки есть повреждения многоквартирного дома в центре города, обломки дрона упали на крышу, 60 человек эвакуировали. Пострадавших, по словам Хинштейна, нет.

Минобороны России заявило, что в течение ночи было уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотника: 87 — над Курской областью, четыре — над Ростовской и два — над Белгородской. О пострадавших не сообщается.