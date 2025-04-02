Умер актер Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Причиной смерти Килмера, сообщила The New York Times его дочь Мерседес, стало воспаление легких. Десять лет назад у Килмера был диагностирован рак гортани, лечение дало результат, но актер потерял голос.

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Килмер, учившийся в Джульярдской школе драматических искусств, начал играть в театре в начале 1980-х, а в 1984 году дебютировал в кино. В 1986 году он сыграл в «Лучшем стрелке» вместе с Томом Крузом.

Пик карьеры актера пришелся на 1990-е годы. Он, в частности, сыграл музыканта Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз», Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», исполнил главную роль в боевике «Святой».

Несмотря на то, что не все фильмы с Килмером успешно шли в прокате, суммарно ленты с его участием собрали в 1990-х годах 3,7 миллиарда долларов, а сам он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров. Самый большой гонорар — 10 миллионов долларов — Килмер получил за вышедший в 2000 году за «Красную планету». Фильм провалился в прокате, карьера актера пошла на спад.

Одной из последних работ Килмера стала небольшая роль в боевике «Топ Ган: Мэверик» (2022 год) с Томом Крузом в главной роли.

В 2021 году вышел документальный фильм «Вэл» о Килмере, собравший несколько наград, в том числе «Выбор критиков» (Critics Choice Award).

В интервью The Hollywood Reporter в 2012 году Килмер, говоря о своей фактически прервавшейся в 2000-е годы кинокарьере, заявил, что у него были и другие интересы — он хотел проводить время со своими детьми.«Я ни о чем не жалею», — цитирует NYT слова актера.