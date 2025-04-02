«Ельцин-центр» отменил показ спектакля «Я убил царя» о расстреле царской семьи. Его критиковали пропагандистские телеграм-каналы

Показ спектакля «Я убил царя», запланированный на 5 июня в екатеринбургском «Ельцин-центре» отменен, сообщается в соцсетях площадки.

Причины отмены показа в «Ельцин-центре» не объяснили. «Уважаемые гости, спектакль отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении центра.

«Я убил царя» режиссера Владимира Мирзоева — постдокументальная драма, посвященная расстрелу последнего российского императора Николая II и членов его семьи в 1918 году в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Показ должен был пройти в рамках гастролей московского театра «Пространство „Внутри“».

Itʼs My City отмечает, что перед отменой показа постановку раскритиковал телеграм-канал «Урал Live», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым. Канал назвал спектакль «игрищами на крови», а его режиссера Владимира Мирзоева — «антироссийским». По мнению авторов «Урал Live», постановку критикуют «за весьма спорное освещение расстрела царской семьи», а от «лица исторического персонажа» — инженера Ипатьева — в спектакле выдают «заведомо оскорбительные вещи».

Другой пропагандистский и провоенный телеграм-канал «РИА Катюша», на публикацию которого обратила внимание «Медиазона», назвал автора пьесы Олега Богаева «либералом-русофобом». Поводом для нападок стали его высказывания о пьесе. Сам спектакль авторы канала охарактеризовали как «пошлый фарс и пародию», «десакрализацию образа святых царственных мучеников». Авторы «РИА Катюша» призвали писать доносы на спектакль в Следственный комитет, РПЦ и Минкультуры России для «защиты чувств верующих» и «исторической памяти».