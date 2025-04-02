Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов, арестованный по подозрению в мошенничестве, заявил, что признает вину по своему уголовному делу. Пост об этом появился в его соцсетях.

По словам Шабутдинова, последние полтора года стали для него «временем глубоких размышлений и переоценки ценностей».

«Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что этот путь не для всех. При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка, — пишет блогер. — Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. А также горжусь теми, кому эти курсы помогли и стали источником роста бизнеса. И хочу отметить, что никогда не действовал со злыми намерениями».

Адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов в беседе с ТАСС подтвердил, что блогер признает свою вину, а также полностью возместит ущерб потерпевшим по делу.

«Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — сказал адвокат.

Аяз Шабутдинов называет себя инвестором и миллиардером, а также основателем «технологической образовательной компании для предпринимателей». Он занимается продажей курсов и вебинаров, которые, по его утверждению, помогают слушателям открыть успешный бизнес. В его инстаграме — 1,6 миллиона подписчиков, в блогах ВК и телеграме — 600 и 200 тысяч подписчиков соответственно. В соцсетях и СМИ Шабутдинова нередко характеризуют как «инфоцыгана».

Блогер находится под арестом с ноября 2023 года. Ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, бизнес-тренер продавал свои курсы, создавая «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Стоили курсы от 150 до 350 тысяч рублей. При этом, как утверждает следствие, покупатели не получали обещанных результатов. В деле фигурируют 113 эпизодов мошенничества. Ущерб оценен в более 57 миллионов рублей.

Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела Аяза Шабутдинова по существу 3 апреля.