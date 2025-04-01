Великобритания обяжет зарегистрироваться людей и компании, которые работают на Россию

Лондон включил Россию в «высшую» категорию в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS). Это означает, что люди и компании в Великобритании, которые работают на российские правительственные структуры, должны будут задекларарировать эту связь. Об этом объявил замминистра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис.

В категорию стран, представляющих «серьезную угрозу национальной безопасности», Лондон ранее включил только Иран.

«В последние годы враждебные акции России варьировались от отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери, шпионажа, поджогов до кибератак, включая фишинг в отношении депутатов парламента», — заявил замминистра.

Из сообщения британского правительства следует, что FIRS была введена в соответствии с Законом о национальной безопасности, принятого в 2023 году. Система начнет работать с июля нынешнего года. Британские власти заявляют, что регистрировать необходимо будет сотрудничество с российскими органами власти, вооруженными силами, полицией, разведкой, парламентом, политическими партиями.

Как отмечает Associated Press, тем, кто не зарегистрируется в FIRS, будет грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Российские власти пока не комментировали заявление Лондона.