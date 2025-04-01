В Нидерландах в лагере для беженцев погибла 17-летняя трансгендерная россиянка Алиса Серова

В Нидерландах в центре содержания беженцев Тер-Апель погибла 17-летняя трансгендерная девушка Алиса Серова из России, сообщила организация LGBT Asylum Support.

По сведениям правозащитников, Серова запросила убежище в Нидерландах, когда ей было 16 лет. Ее распределили в лагерь Тер-Апель со взрослыми, в котором не должны были находиться несовершеннолетние. Как утверждается, уже в первый месяц нахождения в Тер-Апеле Серову изнасиловали. У девушки была наркотическая зависимость. Она умерла из-за передозировки наркотиков. Это произошло 27 марта, отмечает LGBT Asylum Support.

Издание «Вот так» со ссылкой на знакомого Серовой пишет, что россиянка умерла 29 марта в реанимации одной из местных больниц, куда ее доставили после передозировки. Все это время Серова была в коме на аппарате ИВЛ и не приходила в сознание.

По словам одного из жителей лагеря, накануне отравления Серова делилась мыслями о самоубийстве, хотя ее знакомые считали, что она не решится на такой шаг. «В день X ребенок купил десять упаковок какого-то вещества, он был в депрессии, употребила это все и достаточно быстро случилась передозировка. Она начала задыхаться, это услышали арабы, которые жили по соседству с ней, и они стали звать помощь. Но на нее, похоже, просто „забила“ администрация лагеря», — рассказал изданию другой житель лагеря Тер-Апель.

С февраля 2022 года это уже шестой случай гибели российских ЛГБТК-беженцев в нидерландских лагерях, отмечает «Вот так». Всего в лагерях для беженцев в Нидерландах находятся около 700 россиян.

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