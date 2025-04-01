Росстат объявил о рекордном росте числа россиян, довольных своей зарплатой и условиями труда

По данным Росстата, у россиян резко вырос уровень удовлетворенности зарплатой, пишет РБК со ссылкой на результаты условий жизни россиян, проведенного статистическим ведомством.

В 2024 году, выяснил Росстат, доля россиян, «вполне удовлетворенных» заработком на основной работе, достигла 61,3%. По сравнению с 2022 годом, когда проводилось предыдущее исследование, этот показатель вырос на 10,7 процентного пункта (п.п.). Темпы прироста, отмечает РБК, стали рекордными за 11 лет.

Также на рекордные 18,3% в 2024 году, по данным Росстата, выросла среднемесячная начисленная заработная плата — до 87 952 рублей. Одновременно снижался уровень безработицы, обновляя исторические минимумы, — к концу года он сократился до 2,3%.

Росстат зафиксировал и рост удовлетворенности от сопутствующих вещей, связанных с работой. Так доля тех, кто «вполне» удовлетворены условиями труда выросла до 83,5% (79,8% в предыдущем наблюдении). Моральное удовлетворение от работы получают 82,1% участников опроса (78,2% два года назад).

Опрошенные РБК эксперты связывают рост числа россиян, довольных своей зарплатой и условиями труда, с тем, что в РФ в последние два года сформировался «рынок труда соискателя». Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых специалистов, указали собеседники издания.

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