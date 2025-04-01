Россия пожаловалась США и ООН на то, что Украина продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украина тоже обвиняет Россию в нарушении моратория

Россия пожаловалась ООН и США на то, что Украина нарушает мораторий на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, на последнем заседании Совбеза РФ министр обороны Андрей Белоусов рассказал президенту Владимиру Путину, что «мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть с перерывом на один-два дня».

Тот перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности, мы передали помощнику Президента США по национальной безопасности Майку Уолцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью.

Россия и Украина отдельно друг от друга в конце марта договорились с США, что не будут наносить удары по энергетическим объектам. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении этих ограничений и отвергают встречные обвинения в свой адрес.

1 апреля Минобороны РФ заявило, что ВСУ атаковали электроподстанцию в оккупированной части Запорожской области и трансформаторную подстанцию в Белгородской области. МИД Украины 1 апреля заявил, что российские военные повредили энергообъект в Херсоне, из-за чего без света остались 45 тысяч человек.