Путин подписал закон, который позволит сдавать только два ОГЭ при поступлении в колледж. Эксперимент проведут в Москве, Петербурге и Липецкой области

Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ в трех регионах России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент будет проводится в Москве, Петербурге и Липецкой области в 2025 году.

Упрощенной схемой сдачи экзаменов в девятом классе смогут воспользоваться школьники, которые не переходят в 10-й класс, а поступают в техникум и колледж. В экспериментальных регионах таким учащимся нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Регионы также определят минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в 10-й класс, и установят, какие экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от выбранного профиля.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) — экзамен по итогам основного общего образования (5 — 9 классы). Сейчас школьники по всей России сдают ОГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

Изначально авторы законопроекта предлагали установить особый порядок сдачи ОГЭ в 12 регионах России. Во время рассмотрения документа число экспериментальных регионов сократили до трех.